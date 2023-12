Polițiștii brașoveni au confiscat peste 1000 de kilograme de articole pirotehnice In perioada 22 decembrie – 29 decembrie, polițiștii brașoveni au pus in aplicare 11 mandate de percheziții domiciliare, in mai multe localitați de pe raza județului. Perchezițiile au vizat domiciliile, autoturismele, cat și sediile unor firme și spații de depozitare folosite. In urma activitaților intreprinse, au fost depistate articole pirotehnice in cantitate totala de peste [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

