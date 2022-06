Polițiștii au pus lacătul pe 'fabrica' de acte false din Ilfov și cătușe unei femei O femeie de 33 de ani, care ar fi inlesnit falsificarea mai multor carți de identitate și permise de conducere a fost reținuta, vineri. Polițiștii ilfoveni s-au sesizat din oficiu, valorificand informațiile din dosarul in care presupusul falsificator este cercetat in calitate de inculpat, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), din China, este cel mai mare producator de baterii din lume si ar intentiona sa construiasca o fabrica in Ungaria, scrie publicatia Vilaggazdasag, care citeaza mai multe surse oficiale maghiare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii prahoveni au efectuat, vineri, doua perchezitii domiciliare in comunele Adancata si Jilavele din judetul Ialomita la persoane banuite ca au vandut ilegal arme letale, munitii si dispozitive explozive. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii au fost sesizati telefonic despre existenta unui targ ilegal de cai la iesirea din Alexandria, sesizare care a fost confirmata, fiind aplicate amenzi, informeaza, joi, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Femeia de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, impreuna cu copiii ei, un baiat de 3 ani si o fata de 6 ani, urma sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei de care divortase in urma cu mai multa vreme. Politistii si procurorii au deschis dosar penal in acest caz. Fii la curent…

- Un copil a cazut de la etajul al doilea al unui bloc din Capitala, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, a informat, miercuri, Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un echipaj cu radar din cadrul Politiei Bacau a prins un sofer care conducea cu viteza de 192 km/h pe un sector de drum unde limita maxima admisa este de 100 km/h. Barbatul a fost amendat si i-a fost retinut permisul de conducere, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat a fost agresat de doua persoane necunoscute in parcarea blocului in care locuieste in Craiova, iar agresorii i-au avariat si masina. Politistii au inceput cercetarile in acest caz, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii au facut marți dimineața 24 de precheziții in județele Neamț, Iași și Bacau, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de corupție și fals. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…