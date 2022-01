Polițiștii au deschis DOSAR PENAL in cazul fetiței lasate in viscol, in carucior, in fața unei sali de jocuri de noroc

Polițiștii din Bacau au deschis dosar penal in cazul fetiței de un 1 an și 3 luni lasate nesupravegheata in carucior, in viscol, in fața unei sali de jocuri de noroc. Direcția Județeana pentru Protecția Copilului Bacau a fost sesizata in acest caz, anunța Mediafax.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacau s-au sesizat din oficiu dupa ce imaginile video au aparut in spațiul public.

In imagini se vede cum un carucior in care se afla o fetița de 1 an și…