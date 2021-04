Doi agenți de Poliție au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul Pitești. Ei sunt cercetați intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul barbatului din Pitești, decedat in timp ce era imobilizat de polițiști, a anunțat ca doi agenți de Poliție au fost reținuți duminica, pentru 24 de ore. Procurorul a mai anunțat ca in acest caz s-a schimbat incadrarea juridica din ucidere din culpa in loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Decizia a fost luata in urma analizarii imaginilor, a declarațiilor martorilor și a rezultatelor necropsiei. „Au fost…