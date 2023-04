Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, este cercetat pentru ca ar fi intretinut relatii intime cu doua gemene, de 15 ani. In motivarea instanței se arata ca Dan Diaconescu era foarte gelos și posesiv in relația cu una dintre fete, avand pretenția ca aceasta sa nu se intalneasca și cu alți barbați. Dan…

- Monica Odagiu a fost implicata intr-un grav accident rutier, langa Ateneul Roman. Actrița a lovit cu mașina un barbat in varsta de 35 de ani, care a murit. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa traverseze printr-un loc nepermis, moment in care a fost surprins și lovit de actrița, scrie…

- Caz incredibil in Capitala. Un barbat a descoperit un dispozitiv care parea a fi explozibil sub mașina sa. Panicat, acesta a sunat la 112, insa a fost chemat sa vina cu „bomba” la sectie. Un cetațean din București, care iși caștiga existența vanzand mașini second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand…

- Politistii din Capitala au prins in flagrant, miercuri, doi barbati, de 33, respectiv 43 de ani, imediat dupa savarsirea unei infractiuni de furt, in Sectorul 3. ”In jurul orei 19.30, politistii Brigazii de Politie pentru Transport Public, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au prins in…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost victima unui accident dramatic la o sala de fitness din Capitala, dupa ce un aparat de 200 de kilograme s-a prabușit peste el și l-a lovit in zona capului. Tanarul se afla la o sala pe care o frecventa de doua luni cand aparatul la care […] The post Un adolescent,…

- La doar cateva zile de la tragedia din Capitala, cand o femeie a fost ucisa de caini, un copil de 13 ani, aflat in vizita la bunici, in comuna Contesti din Teleorman, a fost atacat de o haita de caini. Un baiat de 13 ani, din București, care se afla pe un scuter a fost […] The post Un baiat de 13 ani,…

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, a anunțat, luni, primele masuri, dupa ce o femeie a fost ucisa de caini in timp ce facea sport in aer liber. Ciucu susține ca va cere și inființarea unui serviciu de ecarisaj la nivelul Sectorului 6, dar și ca va extinde competențele Poliției Locale…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…