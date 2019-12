Poliţist mort în accident de circulaţie. Avea 22 de ani Un polițist de 22 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie. In noaptea de marți spre miercuri, in timp ce se indrepta spre Bistrita, tanarul a intrat pe contrasens si s-a izbit vilent cu mașina de un autobuz plin cu muncitori. Accidentul a avut loc pe drumul național 17, in localitatea Josenii Bargaului, The post Politist mort in accident de circulatie. Avea 22 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

