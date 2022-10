Polițist cercetat pentru furt de curent electric Un politist este cercetat disciplinar dupa ce a fost vizat de una dintre perchezitiile desfasurate in urma cu doua zile intr-un dosar privind infractiunea de furt de energie si blocarea sau modificarea contoarelor electrice, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. „In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca una dintre persoanele vizate in cadrul perchezitiilor are calitatea de politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt. In contextul in care institutia nu tolereaza astfel de fapte, care contravin eticii si valorilor morale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

