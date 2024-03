Polițist din Prahova, prins în flagrant când primea mită Un agent de politie din Prahova, care activa in cadrul formatiunii rutiere, a fost prins in flagrant primind suma de 700 de lei mita, relateaza News.ro. Acesta a fost plasat in arest la domiciliu, fiind cercetat pentru luare de mita.Direcția Generala Anticorupție anunța, intr-un comunicat de presa, ca au realizat, in data de 19 martie 2024, o actiune de prindere in flagrant a unui agent sef principal de politie din cadrul formatiunii rutiere a Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, intr-un dosar penal ce vizeaza doua infractiuni de luare de mita.Potrivit sursei citate, ”actiunea de flagrant… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

