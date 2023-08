Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Dambovița rastoarna complet tragedia de la Dambovița. Oamenii legii spun ca in ciuda declarațiilor și informațiile aparute in presa, nimeni nu a reclamat ceva suspect legat de stația GPL de la Crevedia. Cu alte cuvinte, cetațenii din zona, care acum acuza ca acolo era activitate ilegala și ca poliția…

- Stația de GPL de la Crevedia nu funcționa legal și nu avea autorizații ISCIR. De altfel, primarul din Crevedia a declarat ca activitatea statiei a fost suspendata in urma cu 3 ani, dupa un control al inspectorilor de la ISU.

- Bilanțul victimelor a crescut in urma exploziilor din Crevedia, iar informațiile care au ieșit la iveala despre cauza tragediei evidențiaza faptul ca Stația GPL era inchisa inca din 2020 și funcționa fara aviz.

- Trei echipaje de poliție și mai mulți jandarmi blocheaza accesul in Crevedia catre locul exploziei. Filtrul e la 400 de metri de locul deflagrațiilor.In lumina tare a sfarșitului de vara, comuna cu 6.000 de locuitori se demeticește dupa noapte tragica in care un om a murit și peste 40 sunt internați,…

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, a transmis, sambata seara, ca stația GPL care a explodat in comuna pe care o conduce funcționa ilegal. Edilul a precizat ca acolo era mai degraba un depozit de GPL, dupa ce activitatea de vanzare de carburanți catre cetațeni a fost suspendata de Inspectoratul pentru…

- Este alerta uriașa in Crevedia, Dambovița! Potrivit informațiilor localnicilor, in zona sunt mai multe rezervoare subterane, care pot exploda in orice moment. Oamenii sunt indemnații sa se autoevacueze pentru ca o parte din localitate ar putea fi rasa de pe fața pamantului. Au fost…

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, afirma ca locul unde a avut loc explozia urmata de incendiu era mai degraba un depozit de GPL, dupa ce activitatea de vanzare de carburanti catre cetateni a fost suspendata de ISU. ”Nu mai aveau voie sa vanda la butelii la cetateni, dar cisternele incarcau acolo”,…

