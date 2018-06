Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala a relatat pe lard despre mitingul Partidului Social Democrat de la București. Ziariștii din alte țari subliniaza ca a fost o acțiune coordonata de Liviu Dragnea, condamnat definitiv, cu suspendare, in Dosarul Referendumului și care așteapta o noua sentința intr-un alt dosar. De…

- Comisia Europeana spune ca nu comenteaza decizia Curtii Constitutionale de a-l obliga pe presedintele Iohannis sa acceapta demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar le aminteste guvernantilor ca justitia din Romania este riguros monitorizata. “Nu comentam asupra hotararilor instanței naționale.…

- Seful statului roman "nu are puteri discretionare" in acest domeniu si este necesar, astfel, "sa emita un decret de revocare", in urma cererii Ministerului Justitiei, arata CCR intr-o decizie fara apel, care reprezinta o victorie majora pentru Guvernul social-democrat, comenteaza AFP, citat de news.ro.…

- CE a anunțat joi ca trimite șase țari, inclusiv Romania, in fața Curții de Justiție pentru nerespectarea valorilor-limita de calitate a aerului convenite la nivel european, scrie Euractiv. Acțiunea Comisiei impotriva Franței, Germaniei, Italiei, Romaniei, Marii Britanii și Ungariei in…

- "Categoric nu imi dau demisia, atata timp cat am sprijinul coalitiei de guvernare. Declaratia presedintelui nu isi avea rostul acum si cred ca acest mod de lucru poate duce la o slabire a increderii pe plan extern". Vineri, cand a facut acest anunt, premierul Viorica Dancila a mai adaugat ca "daca domnul…

- "Domnul presedinte Iohannis a stiut ca dna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. Deci a inceput sa spuna multe neadevaruri. (A stiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astazi (joi - n.r.) ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a declarat…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…