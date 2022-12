Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 noiembrie, Republica Moldova va primi energie electrica din Romania. Aproape trei sferturi din energia electrica necesara Republicii Moldova va fi livrata de Romania, a anunțat secretarul de stat pentru Energie de la Chișinau, Constantin Borosan, transmite Știri.md. Fii la curent…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a surclasat reprezentativa Republicii Moldova cu scorul de 5-0 (2-0), duminica seara, pe Stadionul Zimbru din Chisinau, intr-un meci amical. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presa din Republica Moldova scrie ca energia electrica din Romania spre Republica Moldova care vine prin rețeaua Isaccea - Vulcanești a fost intrerupta. Indicatorul arata 0. Aceasta in timp ce presa din Ucraina comunica despre bombardamente in masa in mai multe orașe. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o marti la Palatul Cotroceni pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita la Bucuresti. Discutiile s-au concentrat, cu prioritate, asupra masurilor consistente de sprijin din partea Romaniei pentru depasirea crizei energetice din…

- Autoritațile americane nu au, in prezent, niciun indiciu ca ar exista planuri unui atac militar pe teritoriul Republicii Moldova de catre Rusia. O declarație in acest sens a fost facuta de catre ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Longsdon in cadrul emisiunii „In PROfunzime” de la ProTV Chiținau.…

- Partidul controversatului om de afaceri Ilan Sor, care se ascunde in Israel de justitia de la Chisinau, a propus duminica crearea unui Comitet al Salvarii Nationale, care sa poata prelua conducerea provizorie a guvernului in caz de necesitate, in cea de-a cincea duminica de proteste organizate in…

- Reforma justitiei este elementul cheie al dezvoltarii Republicii Moldova, atat pentru procesul de aderare la Uniunea Europeana, cat si pentru redarea increderii cetatenilor in sistemul judecatoresc, a declarat joi presedinta Maia Sandu in deschiderea forumului 'Reformarea justitiei si combaterea…

- Romania cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova. Daca in aceasta iarna cetațenii Republicii Moldova se vor confrunta cu probleme serioase, in cazul in care Rusia va decide sa inchida gazul, Romania va fi alaturi, declara președintele Parlamentului, Igor Grosu, reiterand faptul ca partenerii…