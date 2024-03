Stiri pe aceeasi tema

- Companiile straine din Ungaria se plang de ani de zile ca premierul Viktor Orban le discrimineaza cu taxe speciale și obstacole birocratice. Lanțul de supermarketuri Spar Austria nu mai vrea sa accepte acest lucru și a depus o plangere la Bruxelles. The post POLITICA PROTECȚIONISTA Viktor Orban impune…

- Președintele Federației Naționale a Parinților, Iulian Cristache, anunța ca in luna aprilie se va retrage de la conducerea acesteia. The post PREȘEDINTE FNP Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Parinților, se retrage din funcție și va intra in politica first appeared on Informatia Zilei…

- BVB a pierdut peste 5 miliarde de lei! Mai exact, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara. Conform datelor…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, este acuzat de conflict de interese de catre Agenția Naționala de Integritate, care ii imputa ca și-a numit ginerele in comisia pentru vanzarea spațiilor comerciale. The post POLITICA LA BUCUREȘTI Primarul Piedone, declarat incompatibil de ANI first appeared…

- Fostul presedinte american Donald Trump a amenintat, in cazul in care va fi reales, ca nu va mai garanta protectia NATO impotriva Rusiei si a promis un val masiv de expulzari la frontiera, in timpul unui miting sambata in Carolina de Sud, relateaza AFP. The post POLITICA IN SUA Trump amenința ca nu…

- Romania va asigura, in continuare, culoare sigure de export pentru cerealele ucrainene, spune ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu. The post POLITICA Odobescu: Romania va asigura culoare sigure de export pentru cerealele ucrainene first appeared on Informatia Zilei .

- Partidele de guvernamant din Ungaria au boicotat ședința parlamentara concovata pentru ratificarea aderarii Suediei la NATO. The post POLITICA Ungaria, singurul stat membru care n-a aprobat aderarea Suediei la NATO first appeared on Informatia Zilei .

- Intr-o tentativa aparent inocenta de a explora oportunitați de investiții putem cadea ușor in capcana unor escrocherii pe Facebook. Pe rețelele sociale, in special pe Facebook, s-a observat o creștere alarmanta a reclamelor care impraștie capcane financiare, profitand de cunoștințele limitate ale utilizatorilor…