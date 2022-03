Poliția Transporturi Timișoara, anchetă pentru emiterea a aproape 1.000 de certificate de vaccinare false Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara au facut, astazi, patru percheziții intr-un dosar penal ce are ca obiect infracțiunile de inșelaciune, frauda informatica și fals intelectual. Vizați de investigații sunt doi barbați, unul fiind asistent medical, de 23 și 40 de ani și a unei doctorițe, in varsta de 45 de ani. Ancheta este legata […] Articolul Poliția Transporturi Timișoara, ancheta pentru emiterea a aproape 1.000 de certificate de vaccinare false a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

