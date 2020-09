Poliția a făcut RAVAGII în clanul lui SILE PIETROI! S-a confiscat totul Poliția a inceput sa faca ravagii in randul interlopilor. Un cunoscut clan specializat in furturile de locuințe a intrat in vizorul oamenilor legii iar dupa percheziții au ramas fara ce aveau mai de preț. Clanul lui Sile Pietroi, acuzat de furt din locuințe, este terminat. Poliția a facut arestari pe banda rulanta și a confiscat tot ce a considerat a fi ilegat. Mai exact, trei persoane au fost arestate si alte 10 vor fi propuse instantei pentru arestare preventiva. Decizia a fost luata in urma perchezitiilor desfasurate miercuri de politistii Capitalei la mai multi membri ai clanului lui Sile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

