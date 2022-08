Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara nu a gasit durmul spre gol pentru al doilea meci la rand in noul sezon de Liga 2. Alb-violetii au avut totusi o evolutie peste cea din etapa trecuta contra Brasovului lui Dan Alexa. In ciuda unor ocazii mari, inclusiv bare de ambele parti, s-a incheiat 0-0 pe „Stiinta”. Oaspetii…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor Gabriel Bunduc, i-a raspuns, in urma cu cateva minute, deputatului Mircea Fechet, dupa afirmațiile liberalului legate de stagnarea proiectului autostrazii A13 Bacau – Brașov. „Dle. deputat Fechet, sunt linistit sufleteste ca pana si dvs. ați ințeles –…

- Peste 3.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, anunta luni Ministerul Sanatatii. Autoritatile anunta ca se vor reintroduce restrictii in ziua in care vor fi ocupate 75% din paturile de spital. ”In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.288 cazuri noi de persoane infectate…

- Ivan Bakanov a fost revocat din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in urma cu doua zile de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, o mutare care a surprins pe toata lumea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta oficial ca referendumul local din comuna Dumbravita, judetul Brasov, nu este valabil, avand in vedere ca la vot s-au prezentat 1.045 de persoane, reprezentand 25,57%. Localnicii din Dumbravita au fost chemati la urne pentru a se exprima in ceea ce priveste…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat vineri, in statiunea Mamaia, ca odata cu deschiderea Comandamentului Litoral 2022, agentii economici vor fi verificati daca respecta conditiile pentru a avea un sezon estival "in regula", astfel…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calda luni in Bucuresti, iar spre seara sunt posibile averse si intensificari ale vantului, potrivit news.ro.”Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara cand vor fi posibile averse, descarcari electrice si intensificari…