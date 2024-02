Stiri pe aceeasi tema

- Studenții Facultații de Economie și Drept, UMFST G.E. Palade Targu Mureș, au participat, in data de 24 februarie 2024, la etapa locala a concursului CFA Institute Research Challenge 2023-2024, care s-a desfașurat la București. „La aceasta competiție, Facultatea de Economie și Drept a fost reprezentata…

- Pe 14 februarie, de Ziua Internationala a Indragostitilor, Muzeul Civilizatiei Urbane va asteapta la un atelier de ciocolata dedicat exclusiv adultilor. Atelierul este programat la muzeu de la ora 18:00, iar rezervarile se pot face telefonic. Taxa de participare este de 65 de lei, iar pretul include…

- Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Romane, doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 13. Traficul este blocat pe ambele sensuri. In urma impactului, toate cele 3 victime sunt inconștiente și au suferit leziuni corporale. Din nefericire, una dintre ele se afla chiar…

- Conform unui comunicat publicat pe rețelele de socializare, aeroportul Transilvania informeaza ca incepand cu data de 28 martie 2024, compania aeriana Wizzair a decis suspendarea temporara a curselor catre și de la Dortmund și Memmingen Germania. Astfel, mureșenii nu vor mai avea zbor direct spre și…

- Traficul este blocat azi dimineata pe centura municipiului Brasov dupa ce un autocamion a derapat si a ramas imobilizat pe suprafata carosabila, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Nu au rezultat victime. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers.…

- Trei tineri au fost transportati, in cursul noptii, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier produs la limita judetului Sibiu cu Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ), Elena Welter. "In urma evenimentului…

- Legea Bugetului va trece in Guvern saptamana asta, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament Sursa articolului: Bugetul pe 2024 intra in linie dreapta. Ciolacu anunța majorari in sectorul bugetar și bani mai mulți pentru unele ministere Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Un nou protest a avut loc, azi, la sediul societatii Carfil SA din Brasov, subsidiara a Companiei Nationale Romarm. Este pentru a 2-a oara cand are loc o astfel de acțiune in ultimele patru saptamani. Principala nemultumire a angajatilor este legata de scaderea veniturilor ca urmare a intrarii in vigoare…