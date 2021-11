Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal U21 a Romaniei continua pregatirea pentru EURO 2023, competiție pe care țara noastra o va organiza alaturi de Georgia. Pe 16 noiembrie, de la ora 18:30, tricolorii vor intalni Italia, la Frosinone. Partida va fi transmisa in direct de TVR 1, informeaza Federatia Romana de Fotbal.…

- Trei handbalisti de la HC Dobrogea Sud vor fi pe teren, marti, 2 noiembrie, la amicalul Romania - Georgia, de la București. Este primul test pentru tricolori de la instalarea lui Xavier Pascual in funcția de selecționer. Aflat la cel de-al doilea mandat la carma naționalei de seniori a Romaniei, tehnicianul…

- Debutul antrenorului Nicolae Croitoru pe banca alb-violetilor nu a fost unul fericit. Politehnica Timisoara a fost depasita la limita, scor 0-1, de gazda partidei din runda a 10-a, Unirea Slobozia. Formatia lui Adrian Mihalcea a stat mai bine pe picioare pe o suprafata care a fost plina de apa si a…

- Nicolae Croitoru a fost prezent astazi in fata jurnalistilor pentru prima data din rolul de antrenor principal al Politehnicii Timisoara. Damboviteanul nu are o misiunea usoara din start, alb-violetii avand o noua deplasare solicitanta, in fief-ul Unirii Slobozia. Croitoru a fost introdus mai intai…

- Politehnica Timisoara a condus, dar a cedat in amicalul disputat cu CSC Ghiroda, liderul C8, la Covaci. A fost 3-1 pentru gruparea din esalonul imediat inferior si la care Razvan Trandu a debutat cu gol. Alb-violetii au avut in continuare numeroase absente, inclusiv cea a antrenorului principal, Nicolae…

- Patru jucatori au caștigat cate un premiu la tragerile Loto organizate duminica, 12 septembrie. Unul este din Galați și a caștigat suma de 148.504,80 lei la Loto 6/49, categoria a II-a, altul este din Ploiești și a caștigat suma de 376.670,40 lei la Loto 5/40, categoria I. Alți doi jucatori, unul din…

- Ros-galbenii au profitat de amanarea, deocamdata, a jocului formatiei din judetul Arad cu ACS Poli. Deoarece arena „Electrica” e ocupata cu un turneu de juniori, partida dintre Ripensia Timisoara si Frontiera Curtici s-a desfasurat pe terenul din Sacalaz si s-a incheiat cu succesul divizionarei secunde,…

- Ros-galbenii merg mai departe in competitia K.O. dupa ce a invins formatia timiseana Avantul Periam in mansa unica disputata astazi in deplasare. A fost 4-1 pentru Ripensia dupa o prima parte mai echilibrata, in care timisorenii marcasera doar o data. „Ripi” a obtinut biletele pentru turul IV cu destula…