Politehnica Timisoara nu a gasit durmul spre gol pentru al doilea meci la rand in noul sezon de Liga 2. Alb-violetii au avut totusi o evolutie peste cea din etapa trecuta contra Brasovului lui Dan Alexa. In ciuda unor ocazii mari, inclusiv bare de ambele parti, s-a incheiat 0-0 pe „Stiinta”. Oaspetii au incheiat cu […] Articolul Politehnica a remizat alb cu FC Brasov. Andone, cu motive de multumire in ciuda omului in plus pe final: „rezultat echitabil” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .