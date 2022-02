Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a disputat dupa masa la Baza 2 abia primul test al anului. Poate si de aceea pofta de a marca a alb-violetilor a fost mare. Echipa pregatita de Nicolae Croitoru s-a impus cu 7-0 in fata divizionarei C CSC Dumbravita, formatie care s-a prezentat insa cu un lot de doar 16 jucatori.…

- Politehnica Timisoara a confirmat astazi prima noutate din lotul pentru „sezonul de primavara” al Ligii 2. Tanarul mijlocas ofensiv Alexandru Iamandache a venit pe Bega sub forma de imprumut de la una dintre revelatiile Ligii 3 – FC Pucioasa – a doua clasata in Seria 5. Iamandache (22 ani) a fost sub…

- Politehnica Timisoara nu se numara nici in acest start de an printre gruparile care vor bifa cantonament „afara”. Alb-violetii se reunesc luni si au optat pentru un cantonament pe plan local tinand cont si de complicatiile care raman din cauza pandemiei in aceasta perioada. Staff-ul condus de „principalul”…

- Baietii lui Nicolae Croitoru s-au ridicat la inaltimea momentului si s-au impus intr-un joc anuntat extrem de dificil in Liga 2. A fost 2-0 pentru Politehnica pe terenul Astrei, formatie incomoda in ciuda problemelor, prin golurile lui Ioan Mera si Erik Gerbi! Prin acest succes alb-violetii, imbracati…

- Politehnica Timisoara are parte maine de o sarbatoare de 100 de ani cu o deplasare complicata in Liga 2. Alb-violetii joaca ultima partida a anuluiat in fief-ul Astrei, grupare cu probleme in birouri, dar care a facut in runda trecuta o surpriza mare, invingand candidata la promovare „U” Cluj. Mai mult,…

- Politehnica Timisoara mai vrea sa depaseasca o divizionara A in competitia surprizelor. Desi au o situatie ingrijoratoare in clasamentul Ligii 2, alb-violetii banateni indraznesc sa viseze la o semifinala de Cupa in preajma Centenarului. FC Arges a venit pe Bega imediat dupa meciul de la Arad, unde…

- Politehnica Timisoara a anuntat un parteneriat cu Asociatia Club Sportiv „Ambasadorii Sperantei”. Prin aceasta initiativa clubul de fotbal vine in ajutorul sportivilor cu dizabilitati din zona. Elevii lui Marius Parjol (34 ani), kinetoterapeutul care obtine rezultate remarcabile in competitii cu tineri…

- Politehnica a dispus de divizionara C Avantul Periam, „Cenusareasa” seriei timiseano-aradene, intr-un joc de pregatire, profitand de pauza de la jocurile de Liga 2. Alb-violetii s-au impus cu 5-2 (5-1) si au utilizat in prima repriza si doi jucator din „exterior”: englezul Stefan Vukoje si muntenegreanul…