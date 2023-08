Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a marcat din nou sambata, iar Inter Miami a invins cu 2-0 pe New York Red Bulls, in prima victorie in campionat a clubului din Florida de la jumatatea lunii mai.Ultima victorie a lui Miami in MLS a fost obtinuta pe 14 mai, in fata lui New England Revolution, urmata de o lunga perioada…

- Alb-verzii raman fara succes in noua stagiune de Liga 2 desi au marcat din primul minute al intalnirii disputate la Ghiroda cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu. CSC Dumbravita a incheiat la egalitate, scor 1-1, intalnirea cu gorjenii, care au marcat tot in prima parte, dintr-o lovitura de pedeapsa. O prezenta…

- Politehnica Timisoara a reusit astazi, in sfarsit, sa castige in teste cu o divizionara „C”. Amicalul cu Phoenix Buzias, chiar formatia care i-a eliminat pe alb-violeti din Cupa Romaniei, a ramas „in picioare”, si a fost castigat de gazdele de pe „Dan Paltinisanu”, cu 3-1. Poli i-a folosit in acest…

- Politehnica Timisoara nu a obtinut victoria nici in cel de-al doilea test cu o divizionara C in aceasta vara. Alb-violetii s-au simtit mai bine in prima repriza si cu nou promovata CSC Peciu Nou, la care au ajuns in aceasta vara si Mera si Ignea. Gazdele de pe „Dan Paltinisanu” au deschis scorul prin…

- Reprezentativa de fotbal feminin a Marocului a obtinut o victorie istorica in fata Coreei de Sud, scor 1-0, la Cupa Mondiala din Australia si Noua Zeelanda.Unicul gol al meciului a fost marcat de Ibtissam Jraidi, in minutul 6. Este prima victorie a „leoaicelor din Atlas” la Cupa Mondiala.Duminica, marocanca…

- Vicecampioana nationala la fotbal feminin s-a reunit ieri pe „Dan Paltinisanu” si, la fel ca echipa masculina, a inregistrat un numar record de plecari in aceasta vara. Nu mai putin de 12 jucatoare nu mai continua la Politehnica Timisoara, al carei lot e dominat momentan de jucatoare tinere si foarte…

- Stadionul „Flacara” din Navodari a gazduit partida restanta din Liga Naționala de Rugby dintre CSM Constanța și CSM Bucovina Suceava. Formația gazda, antrenata de Nicolae Radu Mocanu și Claudiu Trandafir a inceput mai greu meciul, Bucovina a condus cu 8-0, dar pe finalul reprizei, constanțenii au fost…

- Juniorii 1 au inceput perfect turneul final de la Focșani, reușind sa se impuna in fața celor de la TEC București, scor 40-28. Turdenii, antrenați de Raul Marian, au inceput excelent meciul și aveau deja 8 goluri la pauza (19-11). Repriza a doua s-a disputat dupa aceleași coordonate, Potaissa reușind…