- Intalnire importanta azi, la Casa Alba, unde președintele Romaniei Klaus Iohannis va fi primit de Joe Biden. Șeful statului se afla in Statele Unite, in vizita oficiala, pana joi. Intalnirea intre Klaus Iohannis și Joe Biden va incepe la ora 20.30, ora Romaniei. Știrea inițiala In timpul intalnirii…

- Președintele american Joe Biden va primi marți, la Casa Alba, pe omologul roman Klaus Iohannis. Aceasta intalnire are o semnificație aparte, marcand 20 de ani de cand Romania a aderat la alianța NATO. Consolidarea relațiilor bilaterale Intr-un comunicat de presa emis de Casa Alba, se menționeaza ca…

