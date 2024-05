Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 aprilie, in jurul orei 2.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați de catre o femeie de 20 de ani, din municipiul Satu Mare, despre faptul ca ar fi fost agresata de catre concubinul sau, in varsta de 19 ani. The post HOTARARE A POLIȚIȘTILOR Ordin…

- Serviciul Criminalistic este structura de specialitate care efectueaza activitatea de cercetare la fața locului, intocmește expertize și constatari criminalistice, realizeaza activitați de identificare judiciara și percheziții informatice, asigurand implementarea politicilor de management al calitații…

- Tanarul, in varsta de 23 de ani, din Caraș-Severin, care și-a ucis iubita, o studenta de 21 de ani, din Padeș, Gorj, vrea sa fie cercetat in stare de libertate. Solicitarea va fi analizata astazi de magistrații din Timiș. Barbatul este acuzat ca si-a omorat iubita de 21 de ani, intr-un apartament din…

- Politia Romana recruteaza candidați pentru ocuparea, prin concurs de incadrare din sursa externa, a 60 de funcții de agent de poliție, specialitatea conductor caine de serviciu. Posturile sunt disponibile in toata țara. Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Valcea organizeaza concurs pentru ocuparea…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc.…

- Instanta a judecat cererea la inceputul lunii martie si a anuntat ca hotararea va fi pronuntata marti, 12 martie 2024.Magistratii Judecatoriei Constanta sunt asteptati sa se pronunte maine, 12 martie 2024, in procesul in care Primarul Municipiului Constanta a formulat contestatie la executare in contradictoriu…

- Aron de la Mireasa, sezonul 5, și iubita lui insarcinata se pregatesc pentru momentul in care iși vor cunoaște primul copil. Cei doi sunt entuziasmați de noua etapa din viața lor și au inceput deja sa faca pregatiri pentru venirea pe lume a fiului lor.