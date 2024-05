Loredana Groza e una dintre cele mai apreciate artiste din Romania și are o cariera de 40 de ani in industria muzicala. Recent, cantareața a primit premiul ”The Best Artist” și a avut o prezența de-a dreptul surprinzatoare la gala unde artistei i-a fost inmanat trofelul. Am stat și noi de vorba cu ea și am aflat secretul longevitații pe piața muzicala romaneasca.