Marturia sa era deosebit de asteptata. Fostul star de filme X Stormy Daniels, pe numele sau adevarat Stephanie Clifford, a intra marti dimineata (ora locala) in sala de audieri intesata a tribunalului din Manhattan si s-a asezat pe locul martorului, la stanga juratilor, in fata lui Donald Trump. O martora-cheie in dosarul care-l aduce pe fostul presedinte in fata unei curti penale, Stormy Daniels a primit 130.000 de dolari, la sfarsitul campaniei prezidentiale, in 2016, pentru a pastra tacerea asupra unei relatii sexuale pe care spune ca a intretinut-o cu Donald Trump in 2006, o plata ascunsa…