- Dan Petrescu are pe cine sa se bazeze! Este el apreciat in lumea fotbalului, dar cand pleaca de pe teren, oamenii din jurul lui in trateaza regește! Dan Petrescu traiește pe picior mare și are ”oamenii lui”, care se ocupa de tot! Iata in ce ipostaze l-au filmat paparazzii Spynews.ro, alaturi de șoferul…

- Are o cariera de succes, dar nu iși scapa din ochi cei doi copii. Andra Maruța pare ca se imparte cu brio intre planul profesional și viața de familie, iar atunci cand are puțin timp liber, ii ia pe cei mici inclusiv la cumparaturi. Cum a fost surprinsa, de curand, alaturi de David și Eva.

- Adrian Minune este un bunic fericit și recunoaște ca toata viața lui s-a schimbat de cand a aparut acest rol in viața lui. Se bucura de fiecare moment alaturi de fetițe și marturisește ca este dispus sa faca totul pentru ele.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa surprinda imagini senzaționale cu vedetele din Romania. Adrian Minune cunoaște foarte bine sintagma “mama la copii și pofta inimii” și pare ca versul a fost scris pentru el. In ce ipostaze de senzație a fost surprins manelistul!

- Dani Mocanu a scapat de arestul la domiciliu, dar este in continuare sub ochii procurorilor. Manelistul a venit la primul sau eveniment susținut in 2024 alaturi de mascați, care i-au urmarit fiecare mișcare și s-au asigurat ca totul sa fie in regula. Fratele sau, Romario, a filmat momentele și a publicat…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Adrian Minune este un familist convins. De curand, manelistul și finii lui, Minodora și soțul, s-au reunit și au dat o mica petrecere acasa la cantareț. Cat de bine se ințeleg cei doi.

- Bayern schimba nu doar antrenorul la vara, ci și liniile. Iar bugetul de achiziții va fi finanțat și din vanzarea unor vedete. Bayern se va desparți in vara de antrenorul Thomas Tuchel, dar și de mulți dintre jucatori. Inclusiv vedete! In condițiile unui sezon in care echipa a ratat deja un obiectiv,…

- Fratele lui Liviu Puștiu ar fi fost taiat la o petrecere organizata de un fost polițist rutier devenit milionar dupa ce a fost condamnat pentru corupție și dat afara din Ministerul de Interne. La evenimentul respectiv, pe langa Liviu Puștiu ar fi cantat și Adi Minune.