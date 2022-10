Poftiți la verzituri! Și nu doar Legumele… Verzi, roșii, portocalii, albe și cum mai sunt. Unora le plac toate, altora unele, in timp ce alții nu se impaca mai deloc cu niciunele. Mai jos, cateva, nu curiozitați, ci chestiuni despre unele dintre ele. Potrivit studiilor intreprinse de specialistii de la Institutul de Igiena si Alimentatie Bucuresti, ratia de hrana zilnica necesara organismului este de 714 g alimente de origine animala si 1.225 g alimente de origine vegetala, ponderea ocupata de legume reprezentand intre 300 si 500 g, ceea ce presupune un consum anual de 125-180 kg de legume. Pentru a avea o alimentatie rationala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Hello Chef” revine la Antena 1 cu o invitație plina de savoare, care ii va purta pe telespectatori intr-o aventura gastronomica ce va combina cele mai diverse gusturi și rețete. Astfel, din 28 august, in fiecare duminica, de la ora 14:00, Chef Roxana Blenche și Carmen Bruma dau startul sezonului 4…

- „Cazarea la schimb" devine populara in randul romanilor: nu platesc niciun ban pentru locuinta, dar reusesc sa se plimbe prin toata Romania si chiar peste hotare. Oamenii isi ofera apartamentele sau casele pe care le au in schimbul altora cu dotari similare si amplasate in zonele pe care vor sa le…

- Acatistul Adormirii Maicii Domnului se citește pe 13 august, cu doua zile inainte de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august. Alaturi de Acatistul Adormirii Maicii Domnului poate fi citit și Paraclisul Maicii Domnului, timp de 40 de zile. Cele doua Acatiste se citesc alternativ in perioada…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). „De cand PNL a preluat postul…

- ”Postul american de televiziune CNN a alcatuit o lista cu 17 destinatii europene pe care le recomanda pasionatilor de calatorii! Pe pozitia a treia se afla Muntii Apuseni, un loc primitor, care poate oferi experienta ideala pentru vacanta de vara, avand «temperaturi mai racoroase si poteci neaglomerate,…

- Noua racheta Vega C este gata pentru prima sa lansare, programata astazi, 13 iulie, ora 14.13 ora Romaniei . Lansarea va avea loc din Portul Spatial European din Guyana Franceza si va putea fi urmarita live pe ESA Web TV.Statele participante in proiectul Vega C sunt: Austria, Belgia, Cehia, Franta,…

- Serviciul european Copernicus a plasat, joi, luna iunie a anului 2022 pe poziția a treia in clasamentul celor mai calduroase luni iunie inregistrate pana in prezent pe plan global, dupa iunie 2019 și iunie 2021, informeaza AFP, potrivit Agerpres . Programul Copernicus, care monitorizeaza climatul cu…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…