PNL someaza Guvernul sa renunte la strategia prin care Dragnea va decide viitorul Romaniei pentru inca 20 de ani: Este revoltator!

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat un proiect de lege privind Strategia ”Romania 2040”, care va fi realizata de o comisie condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si care va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma. Despre aceasta strategie, Liviu Dragnea a vorbit la congresul extraordinar…

- PNL cere Guvernului sa renunte la proiectul domaniei" in urmatorii 22 de ani.e lege privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040", prin care, potrivit liberalilor, isi propune "sa reglementeze cine stabileste viitorul R "Somam Guvernul sa renunte la acest proiect…

- PNL critica dur proiectul Guvernului privind Strategia ”Romania 2040”. ”Tradeaza un mod de gandire bolnav, infestat de nostalgiile comuniste ale unor oameni care n-au reusit nici pana acum sa asimileze in mod real valorile democratiei”, spun cei de la PNL, care afirma ca practic, cetatenii nu vor mai…

- PNL a cerut duminica guvernului sa renunte la proiectul de lege privind elaborarea si actualizarea Strategiei Nationale pe termen lung “Romania 2040”, liberalii sustinand ca acest proiect tradeaza “un mod de gandire bolnav, infestat de nostalgiile comuniste”.

- „Nu vad justificarea. Sunt romani care fac eforturi foarte mari. Milioane de romani care au plecat in strainatate sa lucreze, care iși caștiga viața și iși obțin veniturile, care au dreptul sa și le gestioneze cum doresc, sa le trimita in țara la familii, sa le depuna la banci, sa ii investeasca. Nu…

- „Comisia pentru pregatirea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am ințeles doua lucruri esențiale. Aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…