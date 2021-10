Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile senatoriale de buget, economica și energie vor discuta, miercuri, o propunere legislativa inițiata de parlamentari PSD pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze. Vicepreședintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a declarat marți la Antena 3 ca social-democrații…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca social-democrații vor construi saptamana viitoare o majoritate concreta, pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze, dupa ce „dupa doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursa de credibilitate și competența”.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu amenzi, care au ajuns și la sute de mii de lei, furnizori de energie electrica si gaze naturale, pentru practici comerciale incorecte. Contracte modificate la doar trei luni de la incheiere si in interiorul perioadei de valabilitate…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat inca de saptamana trecuta o dezbatere prioritara, cu Rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. Acest demers a fost respins, joi,…

- Prim – vicepresedintele PSD, Gabriela Firea a explicat beneficiile legii propuse de social – democrați, privind plafonarea prețurilor la energie. Aceasta lege ar face prețurile facturilor sa scada cu pana la 43% pentru energie electrica și cu pana la 23% la gaze naturale. „Prețurile de pe facturile…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. In Romania, creșterea tarifului la energie electrica a declanșat…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene sa ia masuri urgente pentru a stopa creșterea prețurilor la energie. Victor Negrescu a postat pe Facebook solicitarea sa, subliniind ca este nevoie de un plan comun, la nivel european, pentru a ajuta cetațenii in privința facturilor uriașe.…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, are rezultate foarte bune pentru primele șase luni ale anului, in contextul precipitațiilor abundente și al prețurilor ridicate la energie electrica, potrivit unei analize publicate de Economica.net. Compania a produs in primele…