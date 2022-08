PNL nu mai vrea să guverneze cu UDMR la Satu Mare PNL nu mai vrea sa guverneze cu UDMR la Satu Mare, a anunțat președintele filialei județene PNL, Adrian Cozma. Potrivit acestuia, nemulțumirile PNL fața de UDMR sunt mai multe in acest județ. Cea mai recenta nemulțumire a fost lipsa de reacție a UDMR fața de declarațiile facute de premierul Ungariei la Tușnad. O nemlțumire mai veche era legata de introducerea obligativitații ca persoanele care se angajeaza la Consiliul Județean Satu Mare sa cunoasca limba maghiara. Reprezentanții PNL au renunțat la toate funcțiile pe care le aveau in Consiliul Județean și in Primaria municipiului Satu Mare. Csaba… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

