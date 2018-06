PNL il acuza pe Teodorovici ca pregateste executarea silita a milioane de romani

Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat, astazi, ca Ministerul Finantelor a avizat proiectul de hotarare de Guvern care prevede alocarea a 10 milioane de euro Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi si a aproape doua milioane de euro pentru Spitalul Parhon, pentru inlaturarea…

- Romania a incheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei primele trei luni, fața de un excedent de 1,5 miliarde de lei in primul trimestru al anului trecut, potrivit exceuției bugetare publicate de catre Ministerul Finanțelor. Veniturile au crescut cu 11%, dar cheltuielile au avansat cu 22%. Deficitul…

- "Politica va fi schimbata, Romania trebuie sa inceteze cu incurajarea nemuncii. Va fi schimbata chiar daca va parea, poate, mai dura. Acesta este si apanajul unui partid de stanga, pentru ca oamenii vor fi foarte multumiti - ca sunt de stanga sau ca sunt de dreapta - sa vada ca Guvernul va incuraja…