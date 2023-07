Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, prim-vicepresedintii PNL, ministri si secretari de stat ai partidului participa, luni dimineata, de la ora 8.00, la sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale.De la ora 9.00 este programata sedinta conducerii liberale,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi in sedinta de Guvern ca schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii intra in prima lectura si urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare. Sustinem productia interna ca sa fim siguri ca pe santiere vom avea o materie prima constanta si la preturi…

- Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmeaza sa fie adoptat, saptamana viitoare, luni, intr-o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, conform celor convenite in prima sedinta a actualei coalitii de guvernare, au precizat surse oficiale.

- UDMR și-a convocat grupurile parlamentare in ședința inaintea plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, care urmeaza sa numeasca astazi mai multi membri ai conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, printre care si presedintele institutiei. Subiectul ședinței UDMR…