PNL decide astăzi candidaţii la alegerile locale. Anunţul lui Ludovic Orban BPN al PNL se reuneste luni, incepand cu ora 11,00, se arata intr-o informare de presa, citata de Agerpres. La sedinta sunt invitati sa participe candidatii liberali la functiile de presedinti de consilii judetene si de primari ai municipiilor resedinta de judet. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca a fost convocat BPN pentru luni, tema principala de discutie fiind stabilirea candidatilor la alegerile locale. "Am convocat Biroul Politic National pentru a decide candidatii in toate judetele si in municipiul Bucuresti", a spus Orban, conform sursei citate. Intrebat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

