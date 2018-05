Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților a atacat la Curtea Constituționala hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile securitații naționale. Hotararea de inființare a Comisiei a fost publicata in Monitorul Oficial in 19 aprilie 2018. Actul normative ar putea schimba…

