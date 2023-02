PNL Alba Iulia transmite PUBLIC solicitarile de modificare a Bugetului Municipiului. Solicitam Primariei sa nu puna in pericol dezvoltarea orașului! PNL Alba Iulia transmite PUBLIC solicitarile de modificare a Bugetului Municipiului. Solicitam Primariei sa nu puna in pericol dezvoltarea orașului! Votul PNL impotriva variantei de buget propusa de primarul Gabriel Pleșa a fost unul just, facut in baza unor argumente solide. Prin acest fapt, consilierii locali au atras atenția ca depașirea onestitații și claritații in […]