PNL a depus scrisoarea pentru suspendarea dezbaterilor pe Codul penal

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si eventualelor modificari aduse Codului de procedura penala pana la pronuntarea…

- PNL a depus marti o scrisoare catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, prin care solicita suspendarea dezbaterilor la Codul penal pana la pronuntarea Comisiei de la Venetia.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse...

- Retrospectiva/Saptamana haosului. In politica, n-au fost zile ușoare, deși se anunța un singur punct culminant: sentința in cazul lui Liviu Dragnea. Inca de luni, tensiunea a crescut in Parlament, cand deputații au adoptat Codul de procedura penala, iar punctul culminant a fost miercuri, cand protestele…

- Miercuri la ora 13.00, premierul Viorica Dancila urma sa prezinte Parlamentului stadiul procesului de pregatire a Romaniei pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Cu 30 de minute peste ora stabilita, prim-ministrul a intrat in sala, insotita de liderii celor doua Camere ale Parlamentului,…

- Sute de persoane au iesit in strada sambata seara in marile orase din tara pentru a protesta fata de modificarea legilor justitiei si impotriva coalitiei de guvernare, cerand demisia prim-ministrului Viorica Dancila si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, liderul PSD Liviu Dragnea…

- Proiectul privind modificarea Codului Penal si de Procedura penala este construit "cu gandul la linistea celor care ar putea intra sub sanctiunea legii penale", iar cateva articole "sunt facute practic pe calapodul unor dosare" care se afla in instanta, respectiv cele ale presedintilor celor doua…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC, organizație ce produce anual 180 de miliarde lei, cat bugetul Romaniei) scrie intr-o scrisoare adresata premierului, ministrului de Finanțe și șefilor celor doua Camere ale Parlamentului ca nu ințelege logica transferului contribuțiilor sociale și cere limpezirea…