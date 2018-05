Stiri pe aceeasi tema

- PNL a depus, miercuri, o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta numirii de catre Parlament a unor membri ai Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a anuntat liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii “dezavueaza decizia scandaloasa” luata de Consiliul pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in privinta presedintelui Klaus Iohannis, amendat cu 2.000 de lei pentru ca a folosit expresia “niste penali”. De asemenea, prim-vicepresedintele…

- Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 25.04.2018, a adoptat sancționarea site-ului www.timesnewroman.ro, cel care a postat un articol cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’, in data de 12 martie.

- PNL va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind Pilonul II de pensii daca actul normativ va fi adoptat de Parlament, a anuntat prim-vicepresedintele liberalilor Raluca Turcan. "PNL va ataca la CCR legea PSD - ALDE de distrugere a pilonului de pensii private. Daca…

- Numirea magistratilor in functii de demnitate publica nu poate fi acceptata prin prisma exigentelor Constitutiei, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Citește și:…

- Curtea Constituționala a publicat motivarea deciziei în ceea ce privește una dintre cele trei "legi ale justiției" - statutul magistraților - trecut în forța prin Parlament de alianța PSD-ALDE, cu susținerea UDMR.