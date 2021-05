Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii vor sa se vaccineze, ba chiar stau la coada ore intregi pentru a se imuniza, dar surpriza, cu ce crezi? Cu Sputnik: „Am incredere doar in vaccinul rusesc”. Ieri a inceput vaccinarea cu Sputnik in Moldova, iar oamenii s-au imbulzit la cabinetele medicale din Chișinau. O schimbare de atitudine,…

- AUR se extinde. Acum și la Chișinau. Copresedintele AUR George Simion a anuntat, miercuri, participarea partidului la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chisinau. „Suntem cu aceeasi sigla si cu aceeasi denumire incepand de saptamana trecuta, inregistrati oficial in registrul partidelor politice…

- Edward Sanda va fi in ziua de Paște in Republica Moldova, alaturi de viitoarea soție Cleopatra Stratan și de parinții ei, viitorii lui socri. Va sarbatori alaturi de Pavel Stratan, de a doua lui familie. Ulterior, cei doi indragostiți vor reveni in Romania. Edward Sanda respecta și de Paște tradiția…

- Guvernul Romaniei continua sa sprijine Republica Moldova in efortul de a depași cu bine pandemia Covid-19. Inca 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au fost transmise astazi catre Moldova.

- Deputatul AUR, George Simion, spune ca a fost blocat duminica in vama Leușeni de lucratorii vamali din Republica Moldova. Moldovenii susțin ca Simion are interdicție de a intra in Basarabia pana in 2023, iar deputatul solicita ajutorul Ministerului de Externe. Prin intermediul unui comunicat de presa,…

