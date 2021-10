Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Mișcarea Populara ii cere președintelui Klau Iohannis convocarea de urgența a CSAT pentru „situația critica in care a ajuns criza sanitara”. Liderii formațiunii afirma ca Romania ar trebui sa solicite personal medical specializat ATI de la alte țari. „Partidul Mișcarea Populara solicita…

- Cincizeci de concentratoare de oxigen aflate in stocurile Poloniei oferite Romaniei prin Mecanismul European de Protectie Civila au ajuns miercuri in tara, urmand sa fie utilizate la unitatea modulara din Letcani ”La solicitarea statului roman in vederea acordarii de sprijin in combaterea efectelor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, luni, sa solicite ajutor international pentru medicamentul Tocilizumab si pentru concentratoare de oxigen de 10 litri. Stocurile au fost completate prin Mecanismul European de Protectie Civila, dar mai sunt necesare astfel de medicamente…

- Raed Arafat a efectuat duminica, 10 octombrie, o vizita la spitalul modular din Pipera. Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a afirmat ca unitatea va dispune de cel mult 374 de paturi dar, in prima faza, vor fi reoperationalizate 100 de paturi pentru bolnavii de Covid, informeaza agenția…

- Romania ar putea avea la mijlocul lunii octombrie o medie saptamanala de 17.000 de cazuri, cu varfuri care pot ajunge chiar și la 20.000 de cazuri zilnic. Asta arata ultimele predicții ale specialiștilor anunțate vineri seara de coordonatorul campanie nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita. ”Situatia…