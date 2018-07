Ploile musonice au făcut 45 de morţi în India Majoritatea deceselor s-au produs in districtele Sahranpur si Agra din cauza prabusirii unor constructii sau din cauza electrocutarii. Peste 20 de persoane au fost ranite.



Sezonul musonic in India, intre lunile iunie si septembrie, aduce precipitatii vitale pentru agricultura, dar deseori provoaca accidente ce se pot solda cu pierderi de vieti omenesti.



