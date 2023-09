Stiri pe aceeasi tema

- Alerta sanitara in Spania - tot mai multe persoane au fost muscate in ultima perioada de asa-numita musca neagra. Insecta este periculoasa din cauza intepaturii sub forma unui fierastrau, care provoaca rani adinci si poate duce la infectii si alergii alarmante. Autoritatile spaniole trag astfel un semnal…

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- China a plasat sambata o parte din nordul tarii sub alerta rosie din cauza ploilor torentiale, in timp ce capitala Beijing ar putea fi afectata de inundatii si a inchis anumite locuri publice ca masura de precautie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.China s-a confruntat in ultimele luni cu conditii…

- Barca pentru care a intervenit serviciul de salvare maritima al Spaniei transporta 85 de migranți din Africa Subsahariana, dintre care unul a decedat, și se afla in apropierea insulei Gran Canaria din Oceanul Atlantic, relateaza marți agențiile de presa Reuters și EFE.Ambarcațiunea se afla la 15,7 km…

- Un incendiu de padure necontrolat s-a intensificat in timpul noptii si s-a extins marti la nord de Atena, in timp ce autoritatile grecesti le-au cerut locuitorilor din satele din apropiere sa-si paraseasca locuintele pe masura ce flacarile se apropie, relateaza Reuters.Incendiul a izbucnit in zona…

- Regiuni din Spania, plasate sub alerta rosie indus de valul de canicula. Mai multe regiuni din Spania au fost plasate marti sub alerta rosie din cauza ''pericolului extrem'' indus de valul de canicula, in timp ce pompierii lupta in continuare cu un incendiu care a distrus 3.500 de hectare in arhipelagul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc duminica dimineata devreme in regiunea peninsulei Alaska, potrivit United States Geological Survey (USGS) – relateaza Reuters. Autoritațile locale au emis o alerta de tsunami. Sistemul american de alerta pentru tsunami a emis o alerta dupa cutremur,…