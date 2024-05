Parcurile din Pitești sunt o invitație permanentă la relaxare Cristian Gentea, primar Pitești: ’’Parcurile din Pitești sunt o invitație permanenta la relaxare, evadare in natura, timp liber de calitate pentru piteștenii de orice varsta, pentru plimbare și joaca. Astazi este o zi libera, haideți sa profitam de ea! Ne ingrijim de ele cu atenție și am investit constant in modernizarea lor, astfel incat aceste oaze de verdeața sa sporeasca frumusețea orașului și sa creasca numarul de oameni care le valorifica, in fiecare zi, pentru activitați in aer liber. Parcul Lunca Argeșului se intinde pe o suprafața de 24 ha și este vizitat de aproximativ 1500 de persoane… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

