(VIDEO) Mii de persoane au protestat în Insulele Canare din Spania pentru turismul de masă Mii de persoane au protestat sambata in Tenerife, cerand ca insula spaniola sa limiteze temporar sosirile de turiști. Localnicii spun ca acesta este un sistem turistic nesustenabil, care dauneaza mediului. Oamenii sunt suparați ca turismul excesiv le da viețile peste cap. Ei vor sa stopeze boom-ul inchirierilor de vacanța pe termen scurt și a construcției de hoteluri. Din acest motiv costurile locuințelor pentru localnici au crescut.Ținand pancarte pe care scrie „Oamenii traiesc aici” și „Nu vrem sa ne vedem insula murind”, demonstranții au spus ca trebuie facute schimbari in industria turismului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

