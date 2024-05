Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta din ce in ce mai des cu episoade de caldura atat de intense incat organismul uman nu poate face fața, deoarece schimbarile climatice continua sa creasca temperaturile, au anunțat luni serviciul Copernicus de monitorizare a climei al UE și Organizația Meteorologica Mondiala, noteaza…

- Europa trebuie "sa se trezeasca" si sa-si dezvolte capacitatea industriala in sectorul militar, in fata amenintarilor venite dinspre tari autoritare precum Rusia sau Iran,.. The post CONFERINȚA Ursula von der Leyen cere creșterea producției militare first appeared on Informatia Zilei .

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a luat marti o decizie favorabila unui grup de femei elvetiene in varsta care au sustinut ca eforturile insuficiente ale guvernului de la Berna pentru limitarea efectelor schimbarilor climatice le pun in pericol de moarte in timpul valurilor de caldura, transmite…

- Patriotismul economic este sanatos si util, dar nationalismul autarhic si anti-occidental nu, fiind periculos pentru Romania, a afirmat luni, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la dezbaterea „Schimbari geopolitice in Europa de Sud-Est”, organizata de AHK Romania, relateaza agerpres.ro.…

- Potrivit celui mai recent raport privind Starea Sanatații in Uniunea Europeana in 2023, Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana la decese din cauze prevenibile și tratabile și la finalul clasamentului in ceea ce privește prevenția. Adunand date referitoare la principalele probleme de…

- Marcel Ciolacu a spus joi ca problema concediilor medicale va fi rezolvata printr-o Ordonanța de Urgența care va stabili cine este scutit de la impozitul pe concediul medical. Marcel Ciolacu a decis cine nu va plati impozit pe concediul medical! Premierul a spus ca va fi pregatita o Ordonanța de Urgența…

- Un studiu realizat asupra unor bureti marini a aratat ca, la nivel global, este posibil ca temperaturile sa fi crescut deja mai repede si mai mult decat s-a estimat anterior, potrivit unor cercetari publicate recent, informeaza DPA. The post SCHIMBARI CLIMATICE Incalzirea globala a inceput mai devreme…