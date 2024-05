Stiri pe aceeasi tema

- Cinci elevi de etnie roma din Bihor, care s-au inscris la Olimpiada Nationala de Limba Rromani desfasurata la Buzau, s-au intors cu premii, intre care si doua locuri intai. Una dintre fetite, clasata pe locul intai, a fost ajutata de comunitate, care a facut cheta ca ea sa poata face deplasarea.

- Vești foarte bune pentru invațamantul salajean. Maria are 16 ani, studiaza la Colegiul Național Silvania din Zalau, este in clasa a X-a C și a obținut premiul I la Olimpiada Naționala de Geografie, competiție educaționala desfașurata zilele trecute in Constanța. Anul trecut, Maria a obținut tot locul…

- Concursul Național ,,Made for Europe”, in anul școlar 2023-2024, s-a desfașurat la Calimanești (județul Valcea), in perioada 24-27 aprilie 2024. La ediția cu numarul 16 a concursului au participat 124 de elevi din intreaga țara, iar printre aceștia s-au aflat și 8 liceeni din județul Dambovița, calificați…

- Zilele acestea se desfașoara la Buzau faza naționala a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice). Eleva TALOȘ IULIA CORNELIA, cls. a XII a, profil pedagogic, specializarea invațator-educatoare, s-a prezentat foarte bine la acest concurs, obținand mențiune. Eleva este pregatita…

- Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Satu Mare a fost reprezentat cu onoare la Olimpiada Naționala de Informatica, pentru gimnaziu, desfașurata la Iași in perioada 22-26 aprilie. The post PREMII ELEVI EMINESCU Luca Mureșan a obținut Premiul I și medalia de AUR la Olimpiada Naționala de Informatica…

- In perioada 2-7 aprilie, la Huși, județul Vaslui, s-a desfașurat etapa nationala a Olimpiadei Nationale de Matematica pentru clasele VII-VIII, editia 74. Din Maramureș au participat 6 elevi, insoțiți de profesorul Zlampareț Horia, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare. Profesoara Heuberger…

- Buzoianca Elena Carmen Dobre, eleva a Liceului Tehnologic Meserii și Servicii Buzau, a obținut Premiul I și trofeul „Tineri bucatari” la concursul organizat de de Septimia Resort in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Harghita. De asemenea, ea a mai obținut impreuna cu echipa și diploma pentru…

- Eleva Amalia Silaghi, de la Școala Gimnaziala „Axente Sever” Aiud a obținut premiul I la Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Romana, faza județeana și s-a calificat in etapa naționala. Amalia Silaghi este eleva in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala ,,Axente Sever” din Aiud. Tanara a fost felicitata…