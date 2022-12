Dupa ce scrisoare-capcana a explodat recent și a ranit ușor un angajat al ambasadei Ucrainei din Madrid, alte reprezentanțe diplomatice ucrainene din mai multe țari au primit plicuri suspecte. Ucraina a declarat, miercuri, ca ambasadele sale din mai multe țari au primit 31 de plicuri sau pachete suspecte intr-o saptamana, toate avand ca adresa de […] The post Plicurile primite de ambasadele Ucrainei. Kievul spune in premiera adresa expeditorului. Va fi șoc pentru Elon Musk first appeared on Ziarul National .