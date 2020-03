Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei vine in sprijinul copiilor care stau acasa in aceasta perioada, prin lansarea unei platforme online de cursuri demonstrative, #scoalafdvdr, susținute de profesorii Clubului de Excelența. Cursurile sunt concepute exclusiv pentru mediul online și cuprind…

- Interviu cu Florentina Negrescu, consilier psihologic și psihoterapeut format in psihoterapie integrativa și psihoterapie experiențiala, formator și trainer, psiholog ”Clubul de Excelența” al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei

- Astazi in cadrul unei conferințe de presa conducerea clubului Sepsi OSK prezinta in premiera cum va arata viitorul stadion al echipei care ar trebui sa fie dat in folosința in aceasta toamna. Articolul Conducerea clubului Sepsi OSK prezinta in premiera cum va arata noul stadion apare prima data in…

- Alte trei unitati de invatamant din judetul Covasna isi vor suspenda partial activitatea din cauza infectiilor respiratorii, informeaza Inspectoratul Scolar Judetean. Potrivit unui comunicat de presa, dat marti publicitatii, in zilele de 19 si 20 februarie cursurile vor fi suspendate in doua clase I…

- Polițiștii covasneni efecueaza cercetari in doua cauze penale privind infracțiuni de inșelaciune comise in mediul online care au ca persoane vatamate doua persoane din municipiul Sfantu Gheorghe. La inceputul anului 2020 polițiștii au fost sesizați de catre doua persoane din municipiul Sfantu Gheorghe…

- Maine, 22 ianuarie, și joi, 23 ianuarie, se suspenda cursurile Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, ca urmare a inmulțirii cazurilor de viroza respiratorie și de gripa, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. „Ca urmare a inmulțirii cazurilor de viroza respiratorie…

- Astazi au inceput inscrierile pentru Concursul Național Interdisciplinar „ARISTOTEL” – anul educațional 2019-2020, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Este al noualea an consecutiv in care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza acest concurs in…

- Centrul de Carte Fischer International și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu British Council Romania, Eurognosi și Biblioteca Metropolitana București lanseaza un concurs de lectura in limba engleza: Fischer International Reading Race. Concursul Fischer International…