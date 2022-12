„Parler va continua sa urmareasca oportunitatile viitoare de crestere si de evolutie a platformei pentru comunitatea noastra vibranta”, a transmis compania. Desi Parler a spus ca a intrerupt relatiile cu Ye la jumatatea lunii noiembrie, declaratia a venit la cateva ore dupa ce el a dezlantuit o serie de comentarii antisemite laudand nazistii si spunand ca vede „lucruri bune” la Adolf Hitler. „Fiecare fiinta umana are ceva valoros, in special Hitler”, a spus Ye in timpul unui interviu cu provocatorul de extrema dreapta Alex Jones. „Nu-mi place cuvantul „rau” alaturi de nazisti”, a adaugat el mai…