Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In sedinta de Guvern a fost aprobata Ordonanta de Urgența privind acordarea unor facilitati The post Plata ratelor catre banci se poate suspenda pentru 9 luni, cel tarziu pana in 31 decembrie 2020 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .