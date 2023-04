Confruntate in ultimele zile cu prabușirea a trei banci regionale, autoritațile americane au reacționat rapid pentru stavilirea consecințelor destabilizatoare ale acestei crize, activand mai multe elemente ale plasei de siguranța a sistemului bancar, un dispozitiv care, intr-o forma sau alta, exista in majoritatea absoluta a țarilor lumii, inclusiv in Romania. Astfel, intr-o analiza efectuata de Cristian Bichi, consilier guvernator, la Cancelaria BNR și publicata pe opiniibnr.ro, sunt prezentate masurile luate și rațiunea pentru care autoritațile americane au recurs la acestea. In continuare va…