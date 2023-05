Societatea Nationala „Casa Romana de Comert Agroalimentar Unirea” SA vrea sa investeasca pe termen mediu si lung in jur de 10 milioane de euro pentru achizitionarea unui abator de sacrificare a animalelor, a unei fabrici de procesare legume, dar si pentru un magazin concept al Casei Unirea. „Dorim sa trecem si pe partea de investitii, iar in acest sens intentionam sa achizitionam un abator pentru sacrificarea animalelor. Este multa cerere la export si de ce sa dam animalele in viu si sa nu le sacrificam? In ultima perioada mai multi ministri ai Agriculturii au fost interesati de produsele romanesti,…